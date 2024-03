Imprese: Honeywell acquisisce Citanavi per rafforzare offerta volo autonomo aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honeywell ha annunciato oggi l'intenzione di acquisire l'intero capitale sociale di Civitanavi Systems Spa. Honeywell, si legge in un comunicato, avvierà un'offerta pubblica di acquisto volontaria per acquisire tutte le azioni componenti il capitale di Civitanavi per un prezzo di acquisto di 6,30 euro per azione in cash (un valore del patrimonio netto di circa 200 milioni di euro alla chiusura). L'acquisizione rafforzerà ulteriormente le capacità di Honeywell di aiutare i suoi clienti a creare dispositivi di applicazioni di volo autonomo negli aerei e in altri veicoli, e supporterà l’allineamento del portafoglio di Honeywell attorno a tre megatrend, tra cui il futuro dell'aviazione e dell'automazione. Insieme a Civitanavi, Honeywell sarà in grado di offrire un insieme più ampio di tecnologie ai suoi Clienti in tutto il mondo, siano essi operatori tradizionali che cercano di aumentare la capacità autonoma delle loro flotte esistenti o nuovi entranti nello spazio della mobilità aerea avanzata. Il prezzo di acquisto che sarà pagabile alla chiusura dell’operazione rappresenta un premio di circa il 27,1 per cento rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi avvenuti nel periodo di 30 giorni antecedente il 26 marzo 2024. Honeywell ha già ottenuto l'impegno dell'azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66 per cento delle azioni in circolazione di Civitanavi, a portare le proprie azioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto. (segue) (Com)