Imprese: Honeywell acquisisce Citanavi per rafforzare offerta volo autonomo aerospaziale (2)

- La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui: il ricevimento delle necessarie autorizzazioni antitrust; il ricevimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi delle normative sugli investimenti diretti esteri in Italia, Regno Unito e Canada e; l'offerta di almeno il 95 per cento delle azioni in circolazione di Civitanavi. Civitanavi è un leader nella tecnologia di navigazione e riferimenti di tempo assoluto per i settori aerospaziale, della difesa e industriale. Sia Civitanavi che Honeywell hanno una storia di successo nello sviluppo di soluzioni innovative di navigazione inerziale, in grado di tracciare la posizione e l'orientamento di un veicolo utilizzando accelerometri, sensori e giroscopi. L'offerta di Civitanavi di sistemi di navigazione inerziale, geo-riferimento e stabilizzazione, completerà le tecnologie dell'attuale business di navigazione e sensori di Honeywell. Civitanavi è specializzata nella tecnologia dei giroscopi a fibre ottiche ad alte prestazioni che Honeywell non offriva in precedenza nel suo portafoglio di soluzioni di navigazione. (segue) (Com)