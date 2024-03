Imprese: Honeywell acquisisce Citanavi per rafforzare offerta volo autonomo aerospaziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Integrando le tecnologie e i sensori inerziali di Civitanavi nelle piattaforme commerciali, militari, spaziali e industriali di Honeywell, i nostri clienti in tutto il mondo avranno ora accesso a un portafoglio più robusto di soluzioni di navigazione aerospaziale a sostegno del loro percorso verso applicazioni di volo autonomo, ha dichiarato Jim Currier, presidente e amministratore delegato di Honeywell Aerospace Technologies. "Con questa acquisizione, saremo in grado di espandere immediatamente la nostra offerta ai clienti dell'Unione Europea grazie alle soluzioni di navigazione Civitanavi, una capacità che intendiamo sviluppare ulteriormente nel breve termine. Non vediamo l'ora di aggiungere questa tecnologia fondamentale al nostro portafoglio per contribuire ad accelerare la crescita della nostra attività nel settore aerospaziale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al talentuoso team di Civitanavi come nostri nuovi Honeywell Futureshapers", ha aggiunto Currier. Bird and Bird è il consulente legale di Honeywell nel processo di acquisizione, mentre UniCredit è il consulente finanziario. (Com)