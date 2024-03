Bari: Emiliano, il mio racconto è stato manipolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Emiliano voleva essere il primo cittadino di tutti, "anche di chi aveva avuto a che fare con la giustizia", dice alla "Stampa". Oggi alla guida della regione Puglia, in questi giorni - insieme ad Antonio Decaro - è finito nel vortice delle polemiche. Tornando indietro, racconterebbe l'ormai noto aneddoto di Bari vecchia: "Certo e continuerò a farlo, solo che avvertirei tutti della possibilità che qualcuno possa manipolarlo. Ho imposto in modo fermo e dialogante il rispetto delle regole a chi credeva di poter prendere decisioni al mio posto, impedendo la realizzazione della ztl. Spiegai che l'assessore Decaro lavorava per me e dovevano averne rispetto. Lo facevo forte della mia storia di vita dedicata totalmente all'antimafia parlando alla sorella di un uomo che avevo indagato e fatto rinviare a giudizio e che, a causa delle mie indagini, era stato condannato all'ergastolo". In qualche modo ha fatto un passo indietro, dicendo che - se Decaro non ricorda - è probabile che in quella casa ci sia andato da solo: "Nessun passo indietro. Ho ricordi nitidi ma di fronte al fatto che Decaro non lo ricorda devo prenderne atto. A quel tempo, non sapeva certo distinguere una donna di Bari vecchia dalla sorella di Capriati e può essere che non ricordi o che, davanti a lei, sia stato distratto da altre persone davanti al basso dove abitava. Ero andato lì per proteggerlo e dialogare con coloro che non volevano la chiusura al traffico". (segue) (Rin)