Bari: Emiliano, il mio racconto è stato manipolato (2)

- Emiliano ricorda Bari quando è diventato sindaco: "Era una città perduta, con tutti i teatri chiusi ed uno bruciato dalla mafia. Non si costruivano case popolari, periferie isolate, niente turisti né centri di ricerca e sedi di multinazionali come oggi. L'ecomostro di punta Perotti non era stato ancora demolito e si voleva costruire nell'amianto della Fibronit. I baresi sanno come abbiamo trasformato la città vecchia da fortino dei clan al luogo più attrattivo per cittadini e turisti". Non ha mai avuto paura: "Mai, pur consapevole che tanti magistrati e sindaci antimafia erano stati uccisi per la loro capacità di cambiare la mentalità dei quartieri più difficili". II nodo dell'ipotesi commissariamento del comune sono le presunte assunzioni pilotate all'Amtab: "Sono stato il primo, nel 2011, a denunciare alla Dda la presenza del clan Parisi nell'Amtab. Ci sono voluti 13 anni per completare gli accertamenti e arrestare esponenti del clan". "Come tutte le città italiane - conclude Emiliano - Bari ospita organizzazioni mafiose attualmente ben represse dallo Stato e fortemente sgradite ai cittadini che sanno isolarle". (Rin)