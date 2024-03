Auto: Hyundai investirà 50 miliardi di dollari in Corea del Sud entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto sudcoreano Hyundai ha presentato piani che prevedono 50 miliardi di dollari di investimenti in Corea del Sud entro il 2026, destinati in larga parte ad aumentare lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici. Assieme alla controllata Kia, Hyundai è ad oggi il terzo costruttore mondiale di auto per volume di vendite, ma sul fronte dell'elettromobilità la compagnia coreana è molto distante da Tesla e dall'azienda cinese Byd. Hyundai punta a conseguire il terzo posto mondiale anche nel segmento delle auto elettriche, arrivando a produrne 3,6 milioni di unità entro il 2030.(Git)