Russia: media tedeschi, la società europea Toloka contribuisce alla videosorveglianza di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società europea Toloka contribuisce alla videosorveglianza di massa in Russia. È quanto rivelano il settimanale "Der Spiegel" e l'emittente televisiva "Zdf" insieme alle associazioni Ufficio per il giornalismo d'inchiesta (Tbij) e "Follow the money". In particolare, il software per il riconoscimento facciale, che trasforma le registrazioni delle telecamere in dati utilizzabili dalla polizia, è prodotto da aziende russe come NTechLab, sanzionata dall'Ue dal luglio del 2023. Da allora, questa impresa ha continuato a effettuare il riconoscimento facciale utilizzando Toloka, che ha sede nei Paesi Bassi e in Svizzera. Tale società gestisce una piattaforma dove tra l'altro vengono caricate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in Russia, rendendo l'attività di riconoscimento facciale di NTechLab "ancor più efficace". Secondo fonti diplomatiche dell'Ue, si tratta di una violazione delle sanzioni contro questa impresa. Toloka è una filiale di Yandex, l'equivalente russo di Google. Poiché non è parte dell'Ue, la Svizzera non ha sanzionato NTechLab. Si sospetta quindi che la Toloka elvetica possa essere utilizzata per aggirare le misure punitive adottate dall'Unione europea contro Mosca. (segue) (Geb)