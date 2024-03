Russia: media tedeschi, la società europea Toloka contribuisce alla videosorveglianza di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato in merito, l'ufficio stampa di Toloka ha risposto di non aver mai fornito servizi a NTechLab e di non aver ricevuto alcun pagamento da questa azienda. Tuttavia, come riferisce "Zdf", NTechLab aveva un contratto con la società russa Toloka Ru Llc, di proprietà di una società olandese. Su questo argomento, Toloka non ha replicato. Intanto, la Russia intende potenziare l'attività di riconoscimento facciale, così da poter identificare e arrestare gli oppositori. Per il 2024 sono stati mobilitati oltre 48 milioni di euro per un centro di elaborazione dei flussi video e un servizio corrispondente, finanziato dal ministero per lo Sviluppo digitale di Mosca e dal Cremlino. I piani saranno attuati dall'agenzia Glavnivts, che riferisce "direttamente" alla presidenza russa e, tra l'altro, "gestisce reti di disinformazione". Il nuovo sistema si occuperà di raccolta, archiviazione e ricerca di materiale video attinente a "oggetti di interesse" in tutta la Russia, sfruttando a tal fine l'intelligenza artificiale. (Geb)