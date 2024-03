Nato: ministro Esteri svedese, non si fa abbastanza per fermare l'aggressione russa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Occidente dovrebbe tentare di porre ulteriori “difficoltà strategiche” per arginare l’assertività della Russia, ovviamente con la priorità assoluta di “fermare l’aggressione contro l’Ucraina” e in questo senso la Nato non sta facendo abbastanza. Lo ha detto il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem in un’intervista al portale “Euractiv”. “Dobbiamo capire che la Russia è un vicino che si comporta in modo irresponsabile, che minaccia il mondo con intimidazioni nucleari sconsiderate e con l’idea di ricreare il suo ex impero a spese di Stati sovrani indipendenti (…) Dobbiamo porre fine a tutto questo", ha detto Billstroem. “Dobbiamo creare ulteriori difficoltà strategiche per la Russia”, ha aggiunto il ministro svedese. Billstroem ha affermato, tuttavia, che le parole del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe occidentali in Ucraina sarebbero una misura eccessiva per la Svezia, che ha aderito alla Nato solo pochi giorni fa ponendo fine a duecento anni di non allineamento militare. "Per quanto riguarda la proposta francese di formare personale ucraino sul suolo ucraino, non è sul tavolo per la Svezia", ha detto Billstroem, suggerendo che il governo Stoccolma ha trovato il dibattito legato ai commenti di Macron inopportuno e fonte di distrazione. (segue) (Res)