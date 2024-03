Nato: ministro Esteri svedese, non si fa abbastanza per fermare l'aggressione russa dell'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per fermare la Russia, dobbiamo prima di tutto porre fine all’aggressione contro l’Ucraina”, ha detto Billstroem, secondo il quale “non tutti i Paesi comprendono il senso di urgenza di agire in tal senso”. “Quei Paesi devono capire che il conflitto è qui e che dobbiamo affrontarlo”, ha proseguito il ministro svedese. "La Nato non sta facendo abbastanza per l'Ucraina", ha detto Billstroem, aggiungendo che le forze armate di Kiev hanno bisogno di "di quasi tutto" e, per questo motivo, fornire più attrezzature militari all’Ucraina “non è una questione di capacità industriale” quanto piuttosto “dalla leadership politica e dalla volontà politica”. Il ministro svedese, d’altronde, ha rimarcato che gli Stati Uniti e l’Europa hanno una capacità produttiva congiunta nel settore militare di gran lunga superiore a quella della Russia. (Res)