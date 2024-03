Germania-Usa: Klingbeil (Spd), Trump può diventare rischio per sicurezza Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump “può diventare un rischio per la sicurezza dell'Europa”, qualora venisse rieletto alla Casa Bianca. È quanto dichiarato da Lars Klingbeil, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con Saskia Esken, durante un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. Klingbeil ha avvertito che, se l'esponente del Partito repubblicano vincesse le elezioni presidenziali in programma negli Usa a novembre prossimo, “il mondo diventerà ancor più complicato”. Il copresidente della Spd ha quindi evidenziato di non riunciare alla “fiducia” che il capo di Stato degli Usa, Joe Biden, venga confermato nell'incarico. Al riguardo, Klingbeil ha auspicato che “vi siano ancora repubblicani” consapevoli della necessità del sostegno di Stati Uniti ed Europa all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Klingbeil ha infine dichiarato che il presidente della Russia, Vladimir Putin, spera nella vittoria di Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. (Geb)