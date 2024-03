Germania: istituti economici presentano previsioni, crescita 2024 corretta a 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali istituti economici tedeschi presenteranno oggi a Berlino le previsioni congiunte di primavera sull'andamento dell'economia della Germania. Secondo le anticipazioni del quotidiano "Die Welt", la stima per la crescita nel 2024 verrà corretta in ribasso allo 0,1 per cento dall'1,3 per cento calcolato in autunno. Per il 2025, il dato sarà rivisto dall'1,5 all'1,4 per cento. L'analisi è stata elaborata da Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), Istituto per la ricerca economica di Essen (Rwi) e Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh) su incarico del ministero dell'Economia e della Protezione del clima. Le previsioni congiunte dei cinque istituti servono da base per quelle del governo federale.(Geb)