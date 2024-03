Sardegna: protesta del latte del 2019, assolti a Nuoro 26 pastori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel febbraio del 2019, una manifestazione di protesta ha scosso la Sardegna, con pastori che bloccarono la strada statale 131 Dcn a Siniscola, utilizzando bidoni di latte. Ieri, dopo un lungo processo, 26 pastori sono stati assolti dall'accusa di blocco stradale. La giudice monocratica del tribunale di Nuoro, Claudia Falchi Delitala, ha emesso la sentenza di assoluzione, dichiarando che il blocco stradale non costituisce reato secondo la legge. La motivazione della sentenza ha sottolineato che i bidoni di latte non erano semplici oggetti, ma simboli della protesta dei pastori, supportata da diverse istituzioni tra cui sindaci e ministri. Il pool difensivo, composto da Margherita Baragliu, Mario Silvestro Pittalis, Francesco Lai, Antonello Cao, Rinaldo Lai, Marcella Cabras e Adriano Sollai, ha combattuto per l'assoluzione piena dei loro assistiti, sostenendo che la questione del blocco stradale è di natura amministrativa e non penale. Anche il procuratore Francesca Pala ha chiesto il proscioglimento di tutti gli imputati. (segue) (Rsc)