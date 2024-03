Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla 3a Giornata Nazionale del Turismo organizzata da Unioncamere. All'incontro, dal titolo "I Grandi Eventi: Giubileo 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come volano per una nuova dimensione del turismo italiano" parteciperanno tra gli altri: Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano; Giovanni Malagò, presidente del Coni.Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra (ore 10)- Il sindaco Roberto Gualtieri e il Comandante regionale del Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, firmano il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Roma Capitale e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.Roma, Sala delle Bandiere, Campidoglio (ore 14:30) (segue) (Rer)