Vietnam-Corea del Nord: delegazione di Pyongyang ricevuta ad Hanoi

- Kim Song-nam, membro dell'Ufficio politico e direttore del dipartimento Affari internazionali del Comitato centrale del Partito del lavoro della Corea del Nord, ha incontrato lunedì ad Hanoi Le Hoai Trung, segretario del Comitato centrale e direttore del Comitato centrale per gli affari esteri del Partito comunista del Vietnam. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui i due funzionari si sono detti concordi in merito all'opportunità di "rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi e di elevare le relazioni bilaterali a un nuovo livello". "Kcna" ha riferito anche che una seconda delegazione nordcoreana guidata dal ministro per le Relazioni economiche estere Yun Jong-ho è partita ieri alla volta della Russia. (segue) (Git)