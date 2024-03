Imprese: Trump Media debutta in borsa con un rialzo del 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda mediatica Trump Media, controllata da Donald Trump, ha registrato un rialzo del 16 per cento nella prima giornata di contrattazioni sulla borsa di New York, aumentando ulteriormente il patrimonio dell'ex presidente Usa, che ne detiene una quota del valore di mercato di 4,5 miliardi di dollari. La società proprietaria del social media Truth Social ha debuttato ieri sul listino tecnologico Nasdaq con le iniziali "Djt", che richiamano quelle dell'ex presidente. Appena aperte le contrattazioni, Trump Media ha registrato un rialzo del 59 per cento, oscillando poi nel corso della giornata, sino a chiudere con un valore di mercato complessivo pari a 8 miliardi di dollari. La quota del 60 per cento della società detenuta dall'ex presidente Usa vale attualmente circa 4,5 miliardi di dollari. (segue) (Was)