Imprese: Trump Media debutta in borsa con un rialzo del 16 per cento (2)

- Il patrimonio netto dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump era aumentato lunedì sino a 6,4 miliardi di dollari, dopo l'ufficiale completamento della fusione tra Digital World Acquisition Corp. e Trump Media & Technology Group Corp. Il 77enne ex presidente degli Stati Uniti è conseguentemente entrato per la prima volta nella lista delle 500 persone più ricche del pianeta del Bloomberg Billionaires Index. Il patrimonio netto di Trump era già aumentato a 4 miliardi di dollari dopo l'annuncio della fusione tra il gruppo mediatico di sua proprietà e la società di acquisizione a scopo speciale (Spac) Digital World. (segue) (Was)