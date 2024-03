Imprese: Trump Media debutta in borsa con un rialzo del 16 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d’appello di New York ha concesso lunedì dieci giorni di tempo in più all’ex presidente degli Stati Uniti per il pagamento di una cauzione a copertura della maxi-multa per frode da 464 milioni di dollari, interessi inclusi, comminatagli lo scorso febbraio, riducendo la stessa a 175 milioni di dollari. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. La cauzione andava pagata entro oggi, 25 marzo, ma la difesa ha fatto sapere che per Trump, ritenuto colpevole in primo grado di aver gonfiato deliberatamente il valore delle sue proprietà, era impossibile raggiungere quella somma di denaro. La sentenza, secondo la “Cnn”, allontana per il momento l’ipotesi che la procuratrice generale di New York Letitia James possa ottenere il sequestro di proprietà dell’ex presidente per il pagamento della multa. (Was)