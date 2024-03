Kazakhstan: Tokayev in Cina il 28 e 29 marzo, parteciperà a forum di Boao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev si recherà in visita di lavoro in Cina il 28 e 29 marzo, dove prenderà parte ad una sessione del Forum asiatico di Boao. Lo ha riferito l'ufficio stampa del capo dello Stato. Il programma della visita prevede una serie di incontri tra il presidente del Kazakhstan e la leadership della Repubblica popolare cinese, capi di organizzazioni internazionali e grandi aziende cinesi. Quest'anno il Forum asiatico di Boao si terrà dal 26 al 29 marzo all'insegna del motto “L'Asia e il mondo: sfide comuni, responsabilità comune”. Il forum viene chiamato anche "Davos dell'Est", anche perché in questa sede vengono firmati importanti accordi e vengono coordinate le posizioni tra i rappresentanti degli ambienti economici e governativi in ​​Asia e in altre regioni del Mondo. (Res)