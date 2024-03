Usa: ad JpMorgani Dimon ricevuto alla Casa Bianca dalla vicepresidente Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ricevuto alla Casa Bianca l'amministratore delegato di JpMorgan Chase Jamie Dimon per un pranzo a due la scorsa settimana. Lo riferiscono fonti informate citate dal quotidiano "Financial Times", secondo cui l'incontro si inserisce nell'ambito degli sforzi di rielezione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in vista delle elezioni del prossimo novembre. L'incontro tra Harris e Dimon si è svolto privatamente, e non ve n'è cenno nell'agenda ufficiale della vicepresidente Usa. Dimon ha incontrato separatamente anche il capo dello staff della Casa Bianca, Jeff Zients.(Was)