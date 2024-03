Gaza: Russia annuncia nuovo invio di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per le Situazioni di emergenza russo ha inviato un aereo da trasporto Il-76 con aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero all'agenzia di stampa "Tass". “L'IL-76 è decollato all'aeroporto di El Arish in Egitto. Il carico comprende cereali, farina, zucchero e altri prodotti non deperibili, nonché prodotti per l'igiene personale per un peso totale di oltre 29 tonnellate", ha riferito il ministero. La maggior parte di questi aiuti sono stati raccolti su iniziativa del governo della regione autonoma russa di Karachaj-Circassia. Dall'Egitto, il carico umanitario sarà trasferito ai rappresentanti della Mezzaluna Rossa egiziana, che lo consegneranno nella Striscia di Gaza. In totale, dall'inizio della missione umanitaria, 20 voli del ministero per le Situazioni di emergenza russo hanno consegnato più di 480 tonnellate di generi alimentari, medicine, vestiti e altri beni essenziali alla popolazione della Striscia di Gaza. (Rum)