Baltimora: "Wsj", avaria della nave Dali causata forse da gasolio sporco

- Le indagini in merito al crollo del Francis Scott Key Bridge di Baltimora, urtato ieri dalla nave da carico Dali, includeranno anche verifiche in merito al carburante di cui la nave è stata rifornita prima della partenza dal porto di Baltimora. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui gli inquirenti intendono verificare l'ipotesi che la perdita di potenza dell'imbarcazione lunga quasi 300 metri possa essere stata causata da gasolio sporco immesso nei serbatoi della nave. Il quotidiano sottolinea che nessun investigatore è ancora salito a bordo della nave da carico, che resta bloccata contro il pilone del ponte lungo 2,5 chilometri contro cui si è schiantata ieri mattina. Secondo la testimonianza di uno dei membri dell'equipaggio, un'ora dopo aver levato l'ancora dal porto di Baltimora la nave ha perso potenza: "La nave si è spenta, abbiamo perso capacità di governo e sistemi elettronici", ha affermato l'uomo, secondo cui i motori della nave "hanno tossito e si sono spenti". (segue) (Was)