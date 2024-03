Baltimora: "Wsj", avaria della nave Dali causata forse da gasolio sporco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore della nave da carico Dali aveva messo in guardia dalle criticità dell'industria dei trasporti marittimi e dalle carenze delle infrastrutture portuali statunitensi nel 2021. Lo riferisce il settimanale statunitense "Newsweek". Rajesh Unni, fondatore e amministratore delegato della compagnia di Singapore che opera la nave - Synergy Marine Group - aveva avvertito nell'aprile 2021 che le infrastrutture portuali degli Stati Uniti e di altri Paesi erano ormai inadeguate a gestire l'elevatissimo traffico commerciale che vi converge da anni. In una intervista all'agenzia d'informazione economica "Bloomberg" incentrata proprio su questo tema, Unni aveva avvertito che "il traffico marittimo oggi è diverso rispetto a 10 anni fa. E' necessario che l'industria si adatti. E' facile condannare i capitani, ma dobbiamo studiare come le infrastrutture portuali debbono cambiare, e le modalità di transito delle navi". (segue) (Was)