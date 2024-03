Baltimora: "Wsj", avaria della nave Dali causata forse da gasolio sporco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave portacontainer Dali, battente bandiera di Singapore, aveva “perso propulsione” uscendo dal porto di Baltimora e aveva allertato le autorità del Maryland sulla possibilità di una collisione prima di colpire e far crollare il ponte Francis Scott Key. Lo rivela un rapporto non classificato dell’Agenzia per la sicurezza delle reti e delle infrastrutture (Cisa) citato dall’emittente “Abc News”. Nel documento si legge che, prima della collisione, i membri dell’equipaggio avevano avvisato le autorità portuali di aver perso il controllo della nave. Nel frattempo la società proprietaria della nave, la Synergy Marine Group, ha fatto sapere in un comunicato che non si registrano feriti tra i membri dell’equipaggio. (segue) (Was)