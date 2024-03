Baltimora: "Wsj", avaria della nave Dali causata forse da gasolio sporco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte, lungo oltre 2,5 chilometri, fa parte dell’Interstatale 695 e si trova all’imbocco del porto di Baltimora. Costruito a partire dal 1972 con una spesa di 141 milioni di dollari dell’epoca (oggi sarebbero circa 735 milioni di dollari) e inaugurato nel 1977, fu intitolato all’autore del testo dell’inno nazionale statunitense. Si ritiene che Francis Scott Key si trovasse proprio sul sito del futuro ponte nel 1814, quando osservò il bombardamento britannico di Fort McHenry che ispirò i versi di “The Star-Spangled Banner”. L’infrastruttura è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione in diverse circostanze, la più importante delle quali nel 1986 con una spesa di 14 milioni di dollari. Uno dei piloni è stato colpito intorno all’1:30 di ieri mattina, ora locale, da una nave portacontainer lunga 289 metri e battente bandiera di Singapore, la Dali, per cause ancora da accertare. (segue) (Was)