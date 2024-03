Baltimora: "Wsj", avaria della nave Dali causata forse da gasolio sporco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave aveva lasciato il porto di Baltimora mezz’ora prima dell’incidente ed era diretta nello Sri Lanka, dove era attesa per il prossimo 22 aprile secondo i dati del sito specializzato VesselFinder. Nella città del Maryland era giunta sabato scorso, dopo aver fatto tappa a New York ed essere transitata precedentemente per il Canale di Panama. La nave era stata costruita nel 2015 dalla Hyundai Heavy Industries in Corea del Sud. Era già stata protagonista di un incidente minore, l’anno successivo al suo varo, quando aveva colpito un muro di pietra al porto di Anversa, in Belgio. La collisione aveva provocato danni alla Dali, ma non aveva causato feriti. (Was)