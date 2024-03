Auto: Zeng (Catl), ancora lontani dalla vendita di veicoli con batterie a stato solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tanto decantata tecnologia delle batterie allo stato solido per i veicoli elettrici è attualmente poco pratica e pericolosa. Lo ha affermato Robin Zeng, fondatore e amministratore delegato del colosso cinese delle batterie Catl, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". Zeng ha spiegato che Catl, fra i leader a livello mondiale nel settore delle batterie, ha investito risorse significative nella tecnologia a stato solido, ma dopo dieci anni continua a incontrare ostacoli, in particolare nell'applicazione di questa tecnologia alle auto elettriche. Secondo Zeng, l'utilizzo di batterie allo stato solido per l'elettromobilità è ancora lontano anni dalla commercializzazione e “molti ostacoli” ne bloccano lo sviluppo. Secondo l'ad di Catl, questa tecnologia non funziona abbastanza bene, ha una breve vita utile e presenta ancora problemi di sicurezza. Gli esperti del settore ritengono che le batterie allo stato solido, che evitano l’elettrolita liquido utilizzato nella tecnologia odierna, potrebbero trasformare il comparto delle auto elettriche consentendo una maggiore autonomia di guida. (segue) (Rel)