Auto: Zeng (Catl), ancora lontani dalla vendita di veicoli con batterie a stato solido (2)

- "Sosteniamo pienamente lo sviluppo delle batterie a stato solido, ma investo in questo ambito da dieci anni", ha affermato Zeng. "Osservo gli addetti allo sviluppo che lavorano sullo stato solido quasi ogni mese, quindi conosco tutti i progressi e in un certo senso abbiamo ancora gli stessi ostacoli", ha aggiunto l'ad di Catl. Zeng ha affermato che le batterie a stato solido avrebbero grandi vantaggi solo se utilizzassero un nuovo tipo di chimica basata sul litio puro, ma ciò complicherebbe la commercializzazione dei veicoli dotati di tale tecnologia. Un secondo problema è l'espansione del litio durante i cicli di carica e la scarica, che danneggia la batteria e ne riduce la durata. "Non può durare molti cicli (di ricarica) forse dieci cicli", ha detto Zeng. “Allora come puoi renderlo commercialmente fattibile?”, ha proseguito l'ad. (segue) (Rel)