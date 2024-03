Usa: Camera, commissione Etica avvia indagine sul repubblicano Troy Nehls

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione sull’Etica della Camera dei rappresentanti ha avviato una indagine nei confronti del deputato repubblicano Troy Nehls. Le verifiche, si legge in una nota, sono state avviate a seguito di una segnalazione dell’ufficio sull’etica dei parlamentari, organo indipendente della camera bassa del Congresso che vigila sul rispetto delle relative norme da parte dei deputati. Il comunicato non specifica la natura della segnalazione, ma Nehls ha affermato al portale di informazione “Axios” che le verifiche riguardano i finanziamenti della sua campagna elettorale. Il deputato del Texas ha aggiunto di stare collaborando “pienamente” alle indagini. “La mia campagna ha rispettato tutte le leggi stabilite dalla commissione elettorale, e i miei libri contabili sono a disposizione”, ha affermato. (Was)