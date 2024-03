Giustizia: Costa (Azione), test magistrati fumo negli occhi senza serie valutazioni professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il decreto odierno il ministro Nordio non potrà più lamentarsi del condizionamento dei magistrati sugli atti del governo: ha infatti 'salvato' tutti i fuori ruolo che anziché nei Tribunali lavorano nel suo ministero e ne influenzano l'attività. Se fosse stata attuata la delega Cartabia molti di essi sarebbero tornati nei palazzi di Giustizia". Lo ha dichiarato il deputato di Azione Enrico Costa. "I test psicoattitudinali sono solo fumo negli occhi: quella che conta è una seria valutazione di professionalità, che seria non sarà perché il Csm non avrà a disposizione, per valutarne gli esiti, tutti gli atti dei magistrati. Per fortuna, dopo la nostra protesta, il fascicolo sarà un po' meno vuoto e soprattutto avrà gli atti che incidono sulla libertà (misure cautelari) ed i loro esiti", ha aggiunto.(Rin)