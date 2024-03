© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo dolore per la scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna, venuta a mancare questa sera. Ci stringiamo intorno ai suoi cari, ai suoi amici e alla sua comunità per questa perdita prematura che lascia sgomenti". Lo scrive in una nota il gruppo M5s alla Regione Lazio.(Com)