Usa: “Nbc” annulla assunzione di Ronna McDaniel dopo le proteste dei conduttori (2)

- Il presidente di NbcUniversal Group, Cesar Conde, ha affermato che "gli ultimi giorni sono stati difficili: dopo avere ascoltato le preoccupazioni espresse da molti di voi, ho deciso che Ronna McDaniel non sarà più una nostra collaboratrice". La comunicazione inviata per posta elettronica ai dipendenti è stata pubblicata anche sul sito dell'emittente. "Voglio scusarmi personalmente con i nostri dipendenti che si sono sentiti abbandonati: la decisione è stata presa su raccomandazione di diversi membri della nostra leadership, ma sono stata io ad approvarla e me ne assumo la responsabilità", ha affermato Conde. (Was)