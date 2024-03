Giappone: 2 morti e 100 ricoverati a causa di un integratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone avrebbero perso la vita e 106 sarebbero state ricoverate in ospedale dopo aver consumato un integratore a base di lievito di riso rosso noto come "beni-koji" commercializzato da un'azienda locale, Kobayashi Pharmaceutical Co.. Lo ha reso noto ieri il ministero della Salute giapponese, mentre aumentano i timori legati alla sicurezza dei prodotti commercializzati dall'azienda farmaceutica con sede a Osaka. Kobayashi ha ammesso che una persona sembra essere deceduta a causa di problemi renali dopo aver assunto per tre anni l'integratore in questione, mentre il secondo decesso sospetto è stato riferito dal ministero della Salute. L'azienda ha annunciato di aver incontrato i familiari di uno dei soggetti deceduti e di aver avviato accertamenti sui sintomi. Media cinesi hanno già ipotizzato in passato che il processo di fermentazione del beni-koji possa produrre una micotossina naturale dannosa per i reni, la citrinina. (Git)