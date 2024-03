Giappone: yen ai minimi da 34 anni sul dollaro nonostante l'aumento dei tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yen giapponese è scivolato oggi a 151,92 sul dollaro, il cambio più basso da 34 anni a questa parte a dispetto della decisione della Banca del Giappone (BoJ) di porre fine alla politica dei tassi di riferimento negativi. Il rapido deprezzamento dello yen, che secondo gli economisti giapponesi è legato in parte alle politiche economiche protezionistiche degli Stati Uniti, rende sempre più concreta la possibilità di un intervento diretto del Giappone sul mercato dei cambi. Lo yen era scambiato a 149,30 sul dollaro martedì 19 marzo, quando la BoJ ha posto fine di fatto alla politica monetaria ultra-espansiva che proseguiva dalla crisi finanziaria globale del 2008. Ieri il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha dichiarato il risposta all'ulteriore indebolimento della valuta nazionale che il valore dello yen non riflette i fondamentali economici della quarta economia mondiale, e che il governo di Tokyo non esclude alcuna misura per sostenerne il valore. (segue) (Git)