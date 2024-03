Cina-Pakistan: Pechino condanna attentato Besham, “nostra cooperazione non sarà indebolita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina condanna fermamente l’attentato condotto ieri nella provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, sostiene Islamabad nella lotta al terrorismo e ribadisce che “qualsiasi tentativo di indebolire la cooperazione tra i due Paesi non avrà successo”. È quanto si legge in una nota pubblicata dal ministero degli Esteri di Pechino, dopo l’attacco terroristico che ha provocato la morte di cinque cittadini cinesi e un pachistano. “Esprimiamo profondo cordoglio per i defunti e sincere condoglianze alle famiglie in lutto. La Cina chiede al Pakistan di indagare a fondo sull'incidente il prima possibile, di dare la caccia ai responsabili e di assicurarli alla giustizia”, aggiunge la nota. Pechino ha inoltre chiesto a Islamabad di adottare “misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini, dei progetti e delle istituzioni cinesi in Pakistan”, dopo che la missione diplomatica cinese in quel Paese ha invitato i cittadini a prestare attenzione alla sicurezza e a incrementare le precauzioni contro gli attacchi terroristici. “Cina e Pakistan sono partner di cooperazione strategica per tutte le stagioni e amici di ferro, e il corridoio economico tra i due Paesi (Cpec) contribuisce notevolmente allo sviluppo socioeconomico del Pakistan. Qualsiasi tentativo di indebolire la cooperazione sino-pachistana non avrà mai successo”, conclude il ministero degli Esteri di Pechino, che intende intensificare la cooperazione con il Pakistan per garantire la sicurezza dei cittadini cinesi. (segue) (Cip)