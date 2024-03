Cina-Pakistan: Pechino condanna attentato Besham, “nostra cooperazione non sarà indebolita” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, l’ambasciata della Cina a Islamabad ha chiesto alle autorità del Pakistan di “indagare a fondo e punire severamente” i responsabili dell’attentato. L’ambasciata, si legge nella nota, condanna “fermamente” l’attacco terroristico e porge le condoglianze alle famiglie delle vittime. Inoltre, insieme ai consolati, sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza dei cittadini, delle istituzioni e dei progetti cinesi e per prevenire il ripetersi di azioni di questo tipo. L’ambasciata ricorda ai connazionali di prestare grande attenzione, potenziare le misure di sicurezza e compiere ogni sforzo per adottare precauzioni. Secondo quanto reso noto dal viceispettore generale della polizia della divisione di Malakand, i cinque cittadini cinesi, tutti ingegneri, insieme al loro autista pachistano, erano a bordo di un’auto che è stata colpita a Besham, nel distretto di Shangla, da un altro veicolo carico di esplosivo. I cinque cinesi, quattro uomini e una donna, si stavano recando da Islamabad a Dasu, nel distretto dell’Alto Kohistan, dove sono in costruzione una diga e una centrale, lavori in cui è coinvolta la compagnia cinese China Gezhouba Group Company (Cggc). (segue) (Cip)