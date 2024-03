Cina-Pakistan: Pechino condanna attentato Besham, “nostra cooperazione non sarà indebolita” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio a Dasu, il 14 luglio 2021 tredici persone, di cui nove ingegneri cinesi che lavoravano al progetto, morirono in un altro grave attentato: l’autobus che li trasportava precipitò in un burrone dopo un’esplosione. La responsabilità dell’attentato fu attribuita a Tehreek-e-Taliban-e-Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan. Due membri, Muhammad Hussain e Muhammad Ayaz, furono condannati a morte da un tribunale antiterrorismo del Pakistan nel novembre del 2022. Il presunto ideatore, Muhammad Tariq Rafiq, fu ucciso in Afghanistan nel luglio del 2023. (Cip)