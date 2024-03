Baltimora: segretario Trasporti, da crollo ponte impatti enormi su catene di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, avvenuto a seguito della collisione con una nave portacontainer, avrà “impatti enormi e prolungati” sulle catene di approvvigionamento. Lo ha detto il segretario ai Trasporti Usa, Pete Buttigieg, durante una conferenza stampa. “Non ci sono dubbi: ci saranno impatti importanti e prolungati sulle catene di approvvigionamento, anche se è troppo presto per fare una stima”, ha detto. (Was)