Mps: Mef colloca 12,5 per cento capitale sociale per circa 650 milioni di euro

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 157.461.216 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 12,5 per cento del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – Abb” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l'ammontare iniziale. Il corrispettivo per azione è pari a 4,150 euro per un controvalore complessivo pari a circa 650 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 2,49 per cento rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 26 marzo 2024. A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal Mef in Bmps scenderà dal 39,23 per cento al 26,73 per cento circa del capitale sociale. BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies e Mediobanca hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale. Il Mef si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni Bmps per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 2 aprile 2024. (Com)