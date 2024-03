Fisco: via libera Cdm a revisione disciplina doganale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 anche ai reati di cui al testo unico delle accise; si prevede, in relazione all'ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l'applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; si aggiorna il riferimento normativo inerente alla competenza della Procura distrettuale allo svolgimento delle indagini preliminari relative al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati. Per quanto riguarda la disciplina Iva delle operazioni di importazione in uno Stato UE di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato Ue, si prevedono specifiche norme sulla documentazione idonea a provare l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione Europea e la costituzione di determinate cauzioni. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)