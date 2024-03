Giustizia: Cdm approva due provvedimenti in esame definitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 marzo 2024, alle ore 17:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti: l’attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Sul provvedimento sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari. In seguito alle osservazioni formulate, il testo approvato in esame definitivo introduce test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura. Inoltre, ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, prevede per il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore la possibilità di acquisire, oltre ai provvedimenti a campione, anche ulteriori specifici provvedimenti oppure intere categorie di provvedimenti. Infine, si consente l’ammissione al concorso anche dei candidati che siano stati dichiarati per quattro volte non idonei. (segue) (Com)