Governo: Cdm, determinazione d’intervento in giudizi legittimità costituzionale promossi da Regione Siciliana, Liguria e Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 marzo 2024, alle ore 17:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha deliberato la determinazione d’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Siciliana e dalle Regioni Liguria e Campania avverso taluni commi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)