Governo: Cdm esamina 18 leggi regionali, ne impugna tre

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 marzo 2024, alle ore 17:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciotto leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare: la legge della Regione Siciliana n. 3 del 03/02/2024, recante “Disposizioni varie e finanziarie”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, nonché l’articolo 81, terzo comma, relativamente alla copertura finanziaria; la legge della Regione Sardegna n. 1 del 05/02/2024, recante “Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo art. 117, terzo comma, della Costituzione; la legge della Regione Sardegna n. 2 del 05/02/2024, recante “Disposizioni in materia di istruzione”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale nelle materie di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di istruzione, violano gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettere g) e n), della Costituzione, nonché l’articolo 81, terzo comma, relativamente alla copertura finanziaria. (segue) (Com)