Governo: Cdm esamina 18 leggi regionali, ne impugna tre (2)

- Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Sardegna n. 3 del 06/02/2024, recante “Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 1 del 29/01/2024, recante “Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14)”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 2 del 29/01/2024, recante “Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici”; la legge della Regione Basilicata n. 2 del 07/02/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali)”; la legge della Regione Basilicata n. 3 del 07/02/2024, recante “Legge di stabilità regionale 2024”; la legge della Regione Basilicata n. 4 del 07/02/2024, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”; la legge della Regione Lombardia n. 3 del 05/02/2024, recante “Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo”; la legge della Regione Calabria n. 5 del 07/02/2024, recante “Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)”; la legge della Regione Calabria n. 6 del 0702/2024, recante “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”; la legge della Regione Calabria n. 7 del 07/02/2024, recante “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi”; la legge della Regione Marche n. 1 del 25/01/2024, recante “Celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524-2024)”; la legge della Regione Piemonte n. 1 del 05/02/2024, recante “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche”; la legge della Regione Basilicata n. 5 del 13/02/2024, recante “Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne”; la legge della Regione Basilicata n. 6 del 13/02/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio in materia di TPL, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; la legge della Regione Toscana n. 4 del 06/02/2024, recante “Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023”. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)