Brasile: Macron conferisce a capo indigeno la più alta onorificenza della Francia

- Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Brasile fino a giovedì, ha conferito al capo indigeno dell'etnia kayapo, Raoni Metuktire, l'Ordine nazionale della legion d'onore. Istituita da Napoleone Bonaparte nel 1802, trattasi della più alta onorificenza della Francia, concessa a cittadini francesi e stranieri che si distinguono per le proprie attività. Metuktire, 92 anni, ha dedicato la sua vita alla difesa dell'Amazzonia e dei popoli della foresta ed è ampiamente riconosciuto a livello internazionale. Macron e il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si sono incontrati oggi a Belem, una tappa simbolica perché è la sede della futura Conferenza delle parti, Cop30. I due leader hanno visitato l'isola di Combu, dove hanno partecipato a un incontro con i rappresentanti delle popolazioni indigene e poi seguito per una visita a una piccola fabbrica di cioccolato sostenibile. (segue) (Brs)