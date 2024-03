Lazio: Fd'I, dolore e cordoglio per scomparsa collega Paterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio "esprime dolore e cordoglio per la scomparsa di Valentina Paterna, consigliere regionale e presidente della commissione Agricoltura e Ambiente. Una collega con cui siamo onorati di aver condiviso un percorso umano e politico molto bello ed entusiasmante, anche se purtroppo breve, visto che la sua scomparsa avviene ad appena un anno dall' elezione in Consiglio regionale". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Abbiamo apprezzato di lei la lealtà, la dignità, la correttezza, la disponibilità, il grande spirito di collaborazione e la passione che ha messo in tutto ciò che ha fatto mostrandosi sempre meritevole della stima e della fiducia di tutti noi - continua la nota di Fd'I -. Alla famiglia esprimiamo i sensi del più profondo cordoglio e la nostra sincera vicinanza. Ciao Valentina". (Com)