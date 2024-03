Baltimora: Guardia costiera sospende ricerche dei dispersi, non crediamo siano vivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera ha sospeso la prima fase delle ricerche delle sei persone che sono ancora disperse dopo il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, avvenuto a seguito della collisione con una nave portacontainer che stava lasciando il porto della città. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Il contrammiraglio Shannon Gilreath ha affermato che “non crediamo di poterli trovare vivi”, considerando il tempo trascorso dall’incidente e la temperatura dell’acqua. Il ponte è crollato nelle prime ore della giornata di ieri, dopo la collisione con la nave che ha perso il controllo. Gilreath ha sottolineato che la Guardia costiera non sta lasciando la zona, ma “stiamo passando ad una fase differente”. (Was)