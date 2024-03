Fisco: via libera Cdm a revisione disciplina doganale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l'esercizio delle funzioni proprie della categoria. Si interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell'accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo: l'introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; l'applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise; la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità. (segue) (Com)