Usa: TikTok sotto pressione, governo indaga su violazioni normativa sui dati personali

- La Commissione federale per il commercio (Ftc) ha avviato una indagine su TikTok alla luce di presunte pratiche non conformi alla normativa sulla privacy e sui dati personali. Fonti anonime hanno riferito al quotidiano statunitense “Politico” che l’agenzia, insieme al dipartimento della Giustizia, potrebbe muoversi nelle prossime settimane per avviare una causa legale oppure proporre un patteggiamento. Secondo le fonti, il governo federale starebbe indagando sulla possibilità che TikTok, insieme alla società cinese ByteDance che possiede la piattaforma, abbia mentito agli utenti affermando che in Cina non ci sarebbero persone con accesso ai loro dati. Alcune segnalazioni riguarderebbero anche violazioni della normativa sulla privacy dei minori. (segue) (Was)