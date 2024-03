Usa: Robert F. Kennedy Jr. annuncia di aver scelto Nicole Shanahan come vice presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert F. Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy e candidato indipendente alla Casa Bianca, ha annunciato di avere scelto Nicole Shanahan, imprenditrice e avvocata della California, come vicepresidente, nel quadro della sua campagna per le elezioni di novembre. Durante un raduno elettorale a Oakland, Kennedy ha affermato di avere trovato “la persona giusta, una guerriera e figlia di immigrati che hanno affrontato difficoltà di ogni tipo, riuscendo a raggiungere il massimo del sogno americano”. La Shanahan, 38 anni ed ex moglie di Sergey Brin, uno dei fondatori di Google, ha già donato un totale di 4,5 milioni di dollari alla campagna elettorale di Kennedy nell’ultimo anno. (Was)